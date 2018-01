Kerk wordt schoolrefter 02u46 0 Anzegem Er starten deze week werken in de Sint-Theresiakerk op de Heirweg in Anzegem.

De kerk krijgt een herbestemming. Misvieringen blijven mogelijk. Maar de kerk krijgt nu ook een zaal, de gemeenschap Heirweg heeft nood aan een ontmoetingscentrum, en een refter voor de aanpalende vrije basisschool in de Vichtsesteenweg. Er komt later ook nog een verdieping in de kerk, voor een turnzaal. Door de herinrichting van de kerk wordt de verouderde zaal 'Het Klokske' op de Heirweg overbodig. De aanpassingen in de kerk kosten de gemeente Anzegem 469.527 euro en de vrije basisschool 171.641 euro. De werken zijn in het najaar af. (LPS)