Kasteel van Tiegem te koop 12 juni 2018

02u43 0

Het voormalig buitenverblijf van Gustaaf Moreels - die samen met Vital Moreels gestalte gaf aan het dorp Tiegem - staat te koop. Het kasteel uit 1875 in Oostdorp, een tuin van 1,7 hectare inbegrepen, kost 1,25 miljoen euro. De familie van Gustaaf en Marie-Louise de Scheemaecker woonde tot in de jaren 40 in het kasteel. Nadien kwam het in handen van andere eigenaars. De huidige bewoners, notaris Ignace de Clerck en zijn echtgenote Ann Saey, lieten het kasteel renoveren, maar verhuizen nu naar een kleinere woning. Het kasteel van Tiegem wordt verkocht via makelaar Hendrik Tanghe van Henry Houser in Kortrijk. Wie op het landgoed wil bieden, kan dat tot vrijdag 15 juni. Alle info staat op www.oostdorp6.be. (LPS)