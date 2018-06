Kabongo schittert in nieuwe film 12 juni 2018

02u42 0

Eric Kabongo uit Vichte, die als jongen opgroeide in de wijk Torenhof in Waregem, schittert in de verfilming van het boek Het Derde Huwelijk van Tom Lanoye. De film van regisseur David Lambert komt vanaf woensdag onder de titel 'Troisièmes noces' in de zalen in België en Luxemburg. Kabongo brak door na zijn hoofdrol in een Duitse blockbuster, het komische drama 'Willkommen bei den Hartmanns'. Ruim een miljoen mensen gingen kijken. Hij speelt in de nieuwe film 'Troisièmes noces' Philippe, die een schijnhuwelijk tussen een homoseksuele weduwnaar en een Congolese verstoort. (LPS)