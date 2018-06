Jaar rijverbod door dronken trip zonder nummerplaat 06 juni 2018

02u41 0

Een automobilist uit Anzegem is door de politierechter veroordeeld tot meer dan een jaar rijverbod. Yves D. moet ook een boete van 8.000 euro betalen. Op 20 oktober vorig jaar merkte de politie de man in zijn wagen zonder nummerplaat op aan een nachtwinkel in Anzegem. Het voertuig bleek niet verzekerd, niet ingeschreven en niet gekeurd. Bovendien bleek hij na een vorige veroordeling niet de verplichte proeven te hebben afgelegd om zijn rijbewijs te kunnen terugkrijgen. Als klap op de vuurpijl had hij 2,7 promille alcohol in het bloed. De rechter kende weinig genade meer. Hij legde nogmaals de medische en psychologische proeven en het theoretisch en praktisch rij-examen op. (LSI)