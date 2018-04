Jaar cel voor negentien diefstallen 27 april 2018

Een dertiger is veroordeeld tot een effectieve celstraf van een jaar voor een reeks diefstallen van tabakswaren. Clement T. sloeg toe in supermarkten in voornamelijk Waregem en Anzegem, maar ook in Kortrijk, Deerlijk en Zwevegem ging hij stelen. Hij gebruikte altijd dezelfde tactiek. Hij laadde tabakswaren in zijn winkelkar om daar dan voedingswaren op te leggen. Daarna ging hij op zoek naar een plaats waar hij rustig de tabakswaren kon verstoppen in een rugzak. Hij liet de winkelkar achter en met zijn rugzak passeerde hij langs de kassa's. De beklaagde bekende de feiten. Hij handelde uit geldnood. De gestolen tabakswaren verkocht hij aan nachtwinkels. C. liep al veroordelingen op voor gelijkaardige feiten. (AHK)