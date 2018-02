Inzet stelt 13 kandidaten voor 21 februari 2018

Inzet, een nieuwe politieke beweging waar bruggenbouwers uit meerderheid en oppositie over de grenzen van klassieke partijpolitiek kijken in Anzegem, stelt 13 kandidaten voor.





"Hier zitten mensen op te wachten, we hebben al kandidaten met een blauwe, rode, oranje en groene achtergrond", zegt lijsttrekker en schepen Jeremie Vaneeckhout (Groen). "En er zitten sterke vrouwen bij", aldus Vaneeckhout (32). Hij krijgt bij Inzet het gezelschap van ambtenaar en brandweervrouw Sofie Demurie (42), ergotherapeut en jeugdraadvoorzitter Debbie Vandenberghe (27), wijnhandelaar Nathalie Kint (46), manager Seike Waegebaert (36), biowinkelier Daan Ryckoort (28), uitbater van café Breughel Wouter Deconinck (50) en gepensioneerde Pol Ostyn (66) uit Vichte, trainer bij SV Anzegem en jeugdhuisoprichter Jens Vancauwenberghe (28), manager bij Van Gansewinkel Davy Demets (28) en medetrekker van het Heirwegs dorpscomité Filip Gevaert (54) uit Anzegem, huishoudhulp Joni Coysman (38) uit Gijzelbrechtegem en manager Yannick Ducatteeuw (27) uit Tiegem.





Inzet hoopt om na de gemeenteraadsverkiezingen mee te besturen in Anzegem, in de volgende legislatuur. (LPS)