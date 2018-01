Hulp gezocht voor overstekende leerlingen 02u31 0

De gemeente zoekt inwoners die zich vrijwillig willen inzetten als gemachtigd opzichter in Vichte. De opzichters zijn nodig om kinderen, die vanuit de Hoekstraat komen, veilig de drukke gewestweg Peter Benoitstraat (N36) te laten oversteken. Om daarna hun weg te vervolgen richting vrije basisschool De Ranke of gemeenteschool De Beukennoot. Wie interesse heeft, doorloopt een korte opleiding van zo'n twee uur, krijgt het nodige signalisatiemateriaal en heeft recht op een onkostenvergoeding. Info krijg je in het gemeentehuis in Anzegem of tel. 056/69.44.56 of mail naar vrijwilligerswerk@anzegem.be.





(LPS)