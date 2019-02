Honderden liters rode diesel in Kasselrijbeek na lek Alexander Haezebrouck

10 februari 2019

20u20 0 Anzegem In de kasselrijbeek in Vichte belandde zondagmorgen enkele honderden liters rode diesel. “Na enkele uren zoeken bleek de oorzaak een lek te zijn in een olietank van winkelcentrum Molecule”, zegt Philip Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia.

De diesel zorgde al snel voor een rode verkleuring van het water in de kasselrijbeek. De brandweer bouwde een dam om de beek af te sluiten. “Een gespecialiseerde firma heeft daarna de diesel opgezogen”, zegt Philip Stichelbaut van de hulpverleningszone Fluvia. “Toen we wisten van waar het lek kwam, hebben we ook snel kunnen dichten.” Toch is een deel van de rode diesel kunnen ontsnappen en naar de Gaverbeek en de Leie gevloeid. Er ligt wel nog een film op het water, maar door de hevige regenval, de stroming en de wind is de vervuiling al sterk verdund en zal dit verder door de natuur worden afgebroken.” Het lek in de ondergrondse stookolietank kwam er door de hevige regenval. Daardoor was er water in de tank terechtgekomen waardoor die overliep en de rode diesel kon ontsnappen.