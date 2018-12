Hindernissenlopen steunen kwetsbare gezinnen Peter Lanssens

Leerlingen én kleuters van vrije basisschool De Ranke en gemeenteschool De Beukennoot in Vichte namen vrijdag deel aan gesponsorde hindernissenlopen. De twee parcours van 650 en 900 meter telden samen zo’n veertig obstakels. De opbrengst gaat naar De Katrol. Die vzw helpt kwetsbare gezinnen met studie- en opvoedingsondersteuning. Er zijn in beide scholen enkele kinderen, die vanuit De Katrol begeleiding krijgen. In Vlaanderen leeft ongeveer 1 op 5 scholieren in armoede. Zo hebben hun ouders heel wat moeite om de schoolfacturen te betalen. De hindernissenlopen kaderden in De Warmste Week van de benefietactie Music for Life, op Studio Brussel.