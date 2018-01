Heropbouw uitgebrande kerk start eind 2018 20 januari 2018

"Als alles goed verloopt, kent de provincie in april een bouwvergunning toe. De werken starten eind 2018 of begin 2019. De kerk is uiterlijk begin 2021 af", stelt schepen van Patrimonium Rik Colman (CD&V). Achteraan de kerk komt deels het gemeentehuis met een onthaal en binnentuin beneden, een raads- en trouwzaal met terras op de eerste verdieping en kantoren en vergaderzalen op de tweede en derde verdieping. De voorzijde van de kerk krijgt een centrale hal, een soort balkon, een kapel, een mobiele doopvont en een lokaal. De voorzijde krijgt een multifunctioneel karakter met naast liturgische diensten ook exposities en concerten. Het koor, de sacristie en de toren worden gerestaureerd. Tussen de beschermde kerk en het naastgelegen gemeentehuis komt een luifel voor openluchtconcerten en buurtfeestjes. Het verzekeringsbudget voor de heropbouw is 8.613.507 euro. Ook de kerkfabriek treft voorbereidingen. "De kerk wordt open en sfeervol. We hebben een budget van 600.000 euro", zegt voorzitter Benoit de Maere d'Aertrycke. "Er is aandacht voor domotica en een hedendaagse aanpak met bijvoorbeeld ook een projectiescherm. Er komen nieuwe stoelen en een orgel met plaats voor het zangkoor en twee altaren worden gerestaureerd." (LPS)