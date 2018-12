Help mee egels redden Peter Lanssens

13u36 0 Anzegem Tuiniers zien egels graag komen, door hun voorliefde voor slakken. Maar omdat tuinen steeds meer hermetisch afgesloten worden, hebben egels vaak geen andere keuze dan via de straat van tuin naar tuin te lopen. Ze sneuvelen zo massaal omdat ze onder de wielen van auto’s terechtkomen. Een project in Anzegem brengt redding.

Natuurpunt en de gemeente Anzegem roepen op om tuinen met egelwegels met elkaar te verbinden. Een egelwegel is een opening van vijftien op vijftien centimeter, in of onder een omheining of afsluiting, waardoor egels veilig van tuin naar tuin kunnen lopen. Wie dit in Anzegem doet, krijgt een egelwegel-bordje om boven de doorgang te hangen. En als er tien bewoners in één straat meedoen, wordt die straat uitgeroepen tot ‘Egelstraat’. De initiatiefnemers zoeken vrijwilligers om egelwegels te helpen maken en om reeds gemaakte doorgangen na te kijken en te voorzien van een bordje. Wie interesse heeft: simon.feys@natuurpunt.be.