Hef het glas op 2019, en laat je auto thuis Peter Lanssens

07 januari 2019

08u47 0 Anzegem Inwoners van Anzegem die het glas op 2019 willen heffen, zijn op zaterdag 12 januari welkom op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in CC De Stringe in Vichte. Het gemeentebestuur roept op om de auto langs de kant te laten staan en gewoon met de bus te komen.

Twee bussen rijden tussen 17.30 en 22.30 uur door alle deelgemeenten om zo iedereen veilig van en naar De Stringe te brengen. Er stopt elke twintig minuten aan volgende haltes een bus: op het kerkplein in Ingooigem aan de kant van het graf van Stijn Streuvels, op het kerkplein in Tiegem aan Westdorp, in de Tiegemstraat (N36) aan de parking van gewezen restaurant Kasterhof in Kaster, op het Statieplein ter hoogte van de ingang van het station in Anzegem, op het kerkplein aan de bushalte aan beide kanten van het Dorpsplein in Anzegem, aan de kerk Heirweg in Anzegem en aan De Stringe. De nieuwjaarsreceptie start om 19 uur. De deuren openen om 18 uur. Inschrijven voor de gratis receptie: www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptie.