Gino Devogelaere deze week burgemeester 02u25 0 Deleu Op de nieuwjaarsreceptie in CC De Stringe daagden duizend mensen op.

Schepen Gino Devogelaere (62) wordt deze week burgemeester van Anzegem. Dat heeft het boegbeeld van Samen Eén aangekondigd op de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking zaterdagavond in CC De Stringe in Vichte. Er daagden duizend mensen op de receptie op. De sfeer was ingetogen, want het gemis van burgemeester Claude Van Marcke (48), die op 20 september overleden is, blijft groot. "Het was op menselijk vlak het slechtste jaar ooit, want ik verloor mijn beste vriend", zegt Gino Devogelaere. "Ik aanvaard het burgemeesterschap dan ook met een dubbel gevoel, maar het moet zo, we moeten verder. We zullen Claude nooit vergeten bij onze beslissingen. Ik bedank waarnemend burgemeester Rik Colman, de manier waarop hij het voor de gemeente opnam was formidabel. Onthou de goeie momenten met wijlen Claude Van Marcke." (LPS)





Henk Deleu Gino Devogelaere wordt de nieuwe burgemeester, ter vervanging van de overleden Claude Van Marcke.