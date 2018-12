Gezocht: uitbater voor cafetaria Tiegembos Peter Lanssens

07 december 2018

09u16 0

Het gemeentebestuur van Anzegem zoekt een uitbater voor de cafetaria in het beschermde Tiegembos in 2019. De cafetaria moet tijdens de zomer open zijn, maar dat kan ook aangevuld worden met een openingsperiode tijdens de wintermaanden. Er waren de voorbije jaren al enkele geslaagde zomerbars in de cafetaria van het Sint-Arnolduspark. Fanny Leenknecht uit Kortrijk opende er in 2017 BARnoldus. En afgelopen zomer streek Anneleen Deseyn, het meisje dat harten verovert met haar zelfgebakken taarten tegen verzuring, er neer met Zomerbar Tiegembos. Ze scoorde met Anzegemse streekproducten en hapjes en tal van leuke activiteiten. Wie volgt Fanny Leenknecht en Anneleen Deseyn op? Wie interesse heeft, vindt alle info op www.anzegem.be/cafetaria.