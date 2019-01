Gemeenteraad geïnstalleerd: Pauline Van Marcke (19) is jongste lid Peter Lanssens

04 januari 2019

19u59 0 Anzegem De nieuwe gemeenteraad van Anzegem is deze avond geïnstalleerd. De zitting was eenmalig in CC De Stringe in Vichte, waar er meer plaats is om familie en sympathisanten te ontvangen.

Samen Eén is met elf zetels de grootste fractie met burgemeester Gino Devogelaere, schepenen Johan Delrue (OK), Anja Desmet en Christophe Vandererven en raadsleden Louis Degroote (wordt in 2022 schepen in opvolging van Johan Delrue), Willy Demeulemeester, Petra Devos, Tine Temmerman, Matthieu Moerenhout, Rino Himpe en Pauline Van Marcke (19). Ze treedt zo in de voetsporen van haar overleden vader Claude Van Marcke, die burgemeester was van Anzegem. Pauline wordt in 2023 schepen, in opvolging van Anja Desmet.

Koen Tack gemeenteraadsvoorzitter

Zetelen voor Inzet: schepenen Yannick Ducatteeuw en Jeremie Vaneeckhout en raadsleden Davy Demets, Sofie Demurie en Nathalie Kint. Koen Tack van N-VA is de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Zetelen voor de oppositiefractie CD&V-Eendracht in de raad: Stephan Titeca, Amandine Eeckhaut, Prudent Lanneau, Rik Colman, Eddy Recour en Davy Dewaele.