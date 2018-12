Gemeentehuis verhuist mogelijk naar Escolys Peter Lanssens

19 december 2018

10u07 0 Anzegem Verrassend nieuws in Anzegem, waar het huidige gemeentehuis op het Dorpsplein mogelijk eind 2019 verlaten wordt. Meerderheid én oppositiepartijen zaten gisterenavond rond de tafel. Waar de intentie is gegeven om de gebouwen van de gewezen interieurstoffenweverij Escolys in de Heirbaan – op de driehoek van Ingooigem, Vichte en Anzegem – te kopen. Het bedrijf is in vereffening.

Hoeveel de gewezen gebouwen van Escolys zullen kosten, is nu nog onduidelijk. “Het is onze bedoeling om zo snel mogelijk het gemeentehuis, gemeenteloods en vele andere zaken naar daar te brengen”, zegt schepen van Financiën Johan Delrue (OK). “Het is een prachtige en zeer goed uitgeruste site. Er zijn daar gigantische mogelijkheden om diensten te centraliseren, zoals op het vlak van sport en cultuur. Een grote centralisatie doorvoeren is een droom die we met enkelen al lang koesteren. Het einde van de vereffening van Escolys is tegen uiterlijk eind augustus 2019 voorzien. Het is onze bedoeling om de gebouwen tegen eind 2019 in eigen handen te hebben. Wat er dan met het huidige gemeentehuis moet gebeuren? Eén idee is alvast het pand aan het Dorpsplein slopen, zodat er ruimte vrijkomt voor een mooi plein”, aldus Johan Delrue.

Wat met afgebrande kerk?

Het was eerst de bedoeling om het gemeentehuis deels te integreren in de heropbouw van de afgebrande kerk op het Dorpsplein. Die piste wordt verlaten omdat het kostenplaatje voor de heropbouw van de kerk al boven de kaap van 10 miljoen euro zit, terwijl de verzekering ‘maar’ 7 miljoen euro voorziet. De toren wordt zeker gerestaureerd, maar al de rest wordt herbekeken door het nieuwe bestuur van Samen Eén/OK, Inzet en N-VA. Zo is de stabiliteit van de kerk minder goed dan eerst verwacht. In het voorjaar wordt beslist hoe het verder moet. Een zware brand verwoestte de Sint-Janskerk op 16 oktober 2016.