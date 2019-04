Gemeentehuis op Escolys opent in 2020, kostprijs minstens 7,5 miljoen euro Oppositie is niet mals: “Wat een gemiste kans” Peter Lanssens

09 april 2019

07u35 0 Anzegem Anzegem krijgt in de loop van 2020 een nieuw gemeentehuis. Niet langer in het hart van Anzegem, maar meer centraal op de driehoek van Ingooigem, Vichte en Anzegem, in de gebouwen van ex-interieurstoffenweverij Escolys. Kostprijs: minimum 7,5 miljoen euro. Dat maakte het gemeentebestuur maandagavond bekend. Oppositiepartij CD&V-Eendracht maakt het project met de grond gelijk en snapt niet waarom er niet gekozen wordt voor een bijna energie neutraal en CO2-zuinig nieuw gemeentehuis van 2,3 miljoen euro op het Dorpsplein in Anzegem.

Het huidig gemeentehuis op het Dorpsplein wordt tegen midden 2020 verlaten. Nu de gemeente Escolys in de Heirbaan 73, het bedrijf legde vorig jaar de boeken neer, kocht. “Met slechts één doel voor ogen: een kwaliteitsvolle dienstverlening die dicht bij alle inwoners van Anzegem staat”, zeggen de leden van het schepencollege van Samen Eén, Inzet en N-VA. “Het is een buitenkans om alle diensten, zowel technisch als administratief, daar te centraliseren. Want nu zit de gemeentelijke dienstverlening over verschillende deelgemeenten verspreid. Wat de interne organisatie bemoeilijkt, voor de inwoners soms verwarrend is en veel onderhoudskosten aan de gebouwen vraagt. De centralisatie zorgt er voor dat de Anzegemnaren nog op één plaats moeten zijn voor contacten met de gemeente. Het zorgt voor een efficiënter gebruik van middelen en een betere interne communicatie.”

60.000 vierkante meter

De uitleendienst verhuist mogelijk binnen drie maanden al, maar het is wachten tot 2020 op de grote opening. “Er worden eerst nog verbouwingen uitgevoerd. Duurzaamheid, energiezuinigheid en efficiëntie staan hierbij centraal. We bekijken ook wat we doen met de panden die na de centralisatie leeg komen te staan. Blijven ze bestaan, krijgen ze een nieuwe bestemming, worden ze verkocht? We gieten alles eerst in een totaalvisie. De kostprijs van 7,5 miljoen euro? We hebben het hier wel over gebouwen met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter (2,5 hectare), die op een terrein van een kleine 60.000 vierkante meter staan (zes hectare).”

Wat met Sint-Janskerk?

Het was eerst de bedoeling om een deel van het gemeentehuis mee op te nemen in de restauratie van de afgebrande kerk op het Dorpsplein. De Sint-Janskerk werd op 16 oktober 2016 door een zware brand verwoest. “Recent bleek dat de werkelijke kostprijs om het zo te doen een pak hoger ligt dan de ramingen”, zeggen de leden van het gemeentebestuur. “Daarbovenop kwam nog dat een doorgedreven centralisatie van onze dienstverlening niet mogelijk is in de kerk. We bekijken nu in samenspraak met het kerkbestuur, Onroerend Erfgoed en het bisdom hoe het schip van de kerk wel kan ingevuld worden. In afwachting start in de loop van 2019 al de restauratie van de toren, de sacristie en het koor.”

Door de aankoop van Escolys gaat industriegrond, en dus ook mogelijke tewerkstelling en inkomsten, verloren Rik Colman (CD&V-Eendracht)

Meningen zijn verdeeld

De meningen bij de Anzegemnaren zijn verdeeld. Een deel vindt de centralisatie een goed plan en vindt het prima dat het gemeentehuis op die locatie niet meer aan één van de hoofdgemeenten gelinkt is. Een ander deel vindt 7,5 miljoen euro aan een ‘oud industrieel gebouw’ spenderen van het goede te veel. Anderen vragen zich ook af of Anzegem wel nog Anzegem blijft, nu het gemeentehuis straks die hoofdgemeente verlaat. De oppositie speelt er op in. “Door de aankoop van Escolys gaat industriegrond, en dus ook mogelijke tewerkstelling en inkomsten, verloren”, zegt gewezen schepen en huidig gemeenteraadslid Rik Colman (CD&V-Eendracht) op Facebook. “Er zijn ook andere opties. Zo kan je voor 2,3 miljoen euro op het Dorpsplein een bijna energie neutraal, CO2-zuinig en eigentijds gemeentehuis laten bouwen, inclusief 1.400 vierkante meter kantoren. Wat een gemiste kans”, aldus Colman. Het is duidelijk: over het omstreden dossier is het laatste woord nog niet gezegd.