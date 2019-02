Gemeentehuis naar Escolys stap dichter: aankoop site kost 7,5 miljoen euro Peter Lanssens

01 februari 2019

11u41 0 Anzegem De gemeenteraad boog zich donderdagavond over de beslissing van het schepencollege om de gebouwen van ex-interieurstoffenweverij Escolys in de Heirbaan – op de driehoek van Ingooigem, Vichte en Anzegem – te kopen. Kostprijs: 7,5 miljoen euro. Op de goed uitgeruste site wordt onder meer het nieuw gemeentehuis van Anzegem ingericht.

Het huidig gemeentehuis op het Dorpsplein in Anzegem wordt tegen midden 2020 verlaten. Het contract tot aankoop van de site Escolys is een kwestie van weken. Het gemeentebestuur wil er in overleg trouwens een soort tienjarenplan uitrollen. Want het domein is groot genoeg om er ook werk te maken van een nieuwe gemeenteloods en mogelijk ook sporthallen (de huidige in Vichte en Anzegem hebben hun beste tijd gehad, red.) een hal zoals gemeenschapscentrum Spikkerelle in Avelgem en zelfs KMO-units. “Maar dat moet wel nog allemaal bekeken worden, samen met het hele gemeentebestuur”, benadrukt schepen van Financiën Johan Delrue (OK).

Ontmoetingsruimte in Sint-Janskerk?

Wellicht zal het huidig gemeentehuis gesloopt worden, om ruimte vrij te maken voor een mooi plein. Ook een verkoop kan. De aankoop van de site Escolys heeft verder gevolgen voor de plannen met de afgebrande kerk op het Dorpsplein. Waar het plan eerst was om het gemeentehuis deels in de heropbouw van de kerk te integreren. “We gaan nu voor een andere oplossing met de kerk”, zegt Johan Delrue. “Een ontmoetingsruimte in het schip is een optie, maar dat is nog niet zeker. Vertraging? Integendeel, de restauratie van de toren van de kerk vat zeker in 2019 nog aan”, aldus Delrue. De Sint-Janskerk werd op 16 oktober 2016 door een zware brand verwoest.