Gemeentebestuur legt bevoegdheden vast 10 februari 2018

02u40 0 Anzegem Nu Gino Devogelaere (Samen Eén) de nieuwe burgemeester is in opvolging van wijlen Claude Van Marcke en er met Willy Demeulemeester (Samen Eén) een nieuwe schepen is, liggen nu ook de bevoegdheden vas.

Gino Devogelaere staat in voor Openbare Werken, Administratieve Organisatie, Personeel-tewerkstelling, Brandweer-politie, Burgerlijke Stand en Land- en Tuinbouw. Eerste schepen Rik Colman (CD&V) is verantwoordelijk voor Communicatie en Inspraak, Patrimonium en Infrastructuur, Werkgelegenheid, PWA en Wijkwerken, Mobiliteit, Verkeer, Openbaar Vervoer en Verkeersveiligheid, Dorpskernvernieuwing, Huisvesting en Woonbeleid, Leefmilieu en Natuur, Energie, Erfgoed en Erediensten.





Schepen Willy Demeulemeester krijgt Groendienst, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn, Afval en containerparken en toegevoegd Mobiliteit. Schepen Koen Tack (N-VA) staat in voor Onderwijs, Toerisme (en infrastructuur) en Feestelijkheden. Schepen Jeremie Vaneeckhout (Groen) buigt zich over Ruimtelijke Ordening, Cultuur en Bibliotheek, Sport, Jeugd en Internationale Solidariteit. Schepen Johan Delrue (OK) leidt Financiën, ICT, Economie en Middenstand-KMO en de RioP-Waterdienst VMW in goeie banen. Schepen en OCMW-voorzitter Jolanta Kokoszko (CD&V) is bevoegd voor OCMW, Sociale Zaken, Senioren, Gezin, Kinderopvang, Gelijke kansenbeleid, Europese zaken en Armoedebestrijding. (LPS)