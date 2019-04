Geld en juwelen weg bij inbraak LSI

07 april 2019

22u54

Bron: LSI 0

Bij een inbraak in een woning in de Lendedreef in Vichte (Anzegem) zijn zaterdagavond tussen 21.50 uur en 22.15 uur geld en juwelen gestolen. Luc Soete en Gerda Demeyere arriveerden na een bezoek aan familie rond 22.20 uur thuis en merkten op dat er op de bovenverdieping licht brandde. Toen ze binnen stapten, zagen ze dat tal van kasten open stonden en de hele woning was doorzocht. De inbreker(s) ging(en) met geld en juwelen aan de haal. Het koppel deelde hun nare ervaring op Facebook en is op zoek naar getuigen of tips die kunnen helpen om de daders te ontmaskeren. Wie iets ongewoons opmerkte, kan terecht bij de politie van de zone Mira op 056/62.67.00. Op camerabeelden van een buurtbewoner is te zien dat de inbraak wellicht tussen 21.50 uur en 22.15 uur is gepleegd. Een wandelaar met een hond passeerde op dat ogenblik twee keer langs de woning vanuit de Elf Novemberlaan en omgekeerd. Mogelijk merkte hij iets verdachts op.