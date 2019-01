Geen kerstboomverbranding, wel verhakseling. Om kanker te bestrijden Peter Lanssens

08 januari 2019

10u57 0 Anzegem Geen traditionele kerstboomverbranding in Vichte: het is niet goed voor het milieu omdat bij de verbranding schadelijke stoffen zoals fijnstof en dioxines vrijkomen. Wél op het programma: een verhakseling van kerstbomen op vrijdag 11 januari, vanaf 18 uur op het domein van het Oud Kasteel op Vichteplaats. De opbrengst van het duurzame evenement gaat naar de strijd tegen kanker.

Drankjes worden vrijdag in herbruikbaar materiaal geserveerd. En de dorpsraad liet borrelglaasjes bedrukken met het schild van Vichte. De duurzame glaasjes worden verkocht. Eveneens voorzien op het evenement: warme wafels, hotdogs, soep, wijnen, bieren, jenevers en frisdranken. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker, via de Nachtlichtjes. Die vzw groepeert enkele muzikale en sportieve vrienden. Ze houden allerlei activiteiten tegen kanker en herdenken zo Ine Luyckx, die op 3 juni 2013 aan borstkanker overleed en muzikante was in muziekvereniging Sint-Cecilia in Vichte en later ook in het harmonieorkest in Beveren-Leie. De milieuvriendelijke nieuwjaarsbegroeting in Vichte omvat verder een interactieve kerstvertelling voor kinderen in een grote paddenstoel, gebracht door oud KSA-leiders ‘Broekie, Jonne en Tom’. En bij goed weer het observeren van sterren en planeten in samenwerking met de Astronomische Vriendenkring Zuid-West-Vlaanderen. Wie zijn kerstboom wil laten verhakselen, kan die vanaf vandaag op het Pia-pleintje op Vichteplaats tussen de nadars zetten.