FOTOREEKS. Vrieskou brengt redding: toch varkentjes op winterommegang Peter Lanssens

20 januari 2019

11u43 0 Anzegem Yvegem viert zondag Sint-Antonius, patroonheilige van onder meer de dieren. Het zag er voor het eerst in 68 jaar naar uit dat als patertjes verklede kinderen deze voormiddag geen geslachte varkens zouden meedragen, van café D’Halve Maan tot aan de kerk. De organisatoren kregen een schrijven van het federaal voedselagentschap (FAVV) met vragen rond de voedselveiligheid. Een geslacht varken moet onder de 7 graden gehouden worden. De vrieskou bracht nu redding.

“Gelukkig lieten de temperaturen toch het ronddragen van de geslachte varkens toe”, vertellen Herman Verleyen en Bruno Lanneau van de Bolhoedheren van Yvegem Sportief, die met de kerkraad de winterommegang organiseren. “We begrijpen dat er normen moeten nageleefd worden wat de voedselveiligheid betreft, maar het is nog echte folklore in ons dorp. Wat we volgend jaar gaan doen indien het warmer is dan? In het slechtste geval de geslachte varkens enkel tijdens de offerstoet meedragen en ze niet meer voor het altaar in de kerk leggen tijdens de aansluitende eucharistieviering, waar het wat warmer is. Maar goed: we hebben het maar over een uurtje hé. De geslachte varkens gaan daarna meteen weer de diepvries in”, aldus de organisatoren. Na de eucharistieviering volgde nog een verkoop van offergaven per Amerikaans opbod naast de kerk, met als hoofdprijs een groot varken. Deze namiddag is er een traditionele ‘zwijntjeskermis’ in restaurant en feestzaal Smesseplein.