Forse subsidie voor uitkijkplatform 02u50 0 Foto repro Peter Lanssens Deze uitkijktoren komt aan het wandelpad op de Meuleberg tussen de Braam- en Tjampensstraat. Anzegem De gemeente Anzegem krijgt een subsidie van 148.990 euro van provinciebedrijf voor toerisme Westtoer om te investeren in een platform.

Het uitkijkplatform met een draagkracht van maximum 20 personen kost 200.000 euro, de inrichting van een kleine parking voor auto's en fietsers inbegrepen. De uitkijktoren komt aan het wandelpad op de Meuleberg tussen de Braam- en Tjampensstraat, op de grens tussen Ingooigem en Tiegem. Het platform van vier meter hoog zal uitkijken over het landschap waar schrijver Stijn Streuvels vertoefde. Je ziet er een wijds landschap, van de woning het Lijsternest van Streuvels tot aan de Spitaalbossen in Wortegem-Petegem. De toren is ontworpen door Jo D'Huyvetter uit Tiegem en Maarten Van Overbeke uit Ingooigem. "De werken starten in de loop van dit jaar. We hopen het uitkijkplatform uiterlijk tegen Pasen in 2019 te openen", zegt schepen van Toerisme Koen Tack (N-VA). (LPS)