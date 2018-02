Erevoorzitter SV Anzegem overleden 17 februari 2018

02u36 0

Jean-Pierre Vanhulle (71) uit Tiegem, erevoorzitter van SV Anzegem, is op maandag 12 februari thuis overleden aan de gevolgen van een slepende ziekte. Jean-Pierre Vanhulle was niet enkel bij de tweedeprovincialer een graag gezien man. Zo was hij ook een bevlogen sportcommentator en redenaar en een liefhebber van wielerkoersen. Hij speelde verder bij toneelgroep Uilenspiegel in Tiegem en was medestichter van de Orde van Sint-Arnout. Jean-Pierre Vanhulle was de echtgenoot van Claudine Lavaert. Het koppel kreeg twee kinderen. Jean-Pierre Vanhulle was ook grootvader van vier kleinkinderen. De uitvaartdienst is vandaag om 12.30 uur in de aula van funerarium Nuytten in Anzegem. (LPS)