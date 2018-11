Eindelijk lichten aan kruispunt Molecule 16 november 2018

02u28 0 Anzegem Er komen verkeerslichten op het beruchte kruispunt van de N36 met de Pareelstraat en Klijtberg, aan koopcenter Molecule.

Er is daar al jaren een fileprobleem omdat klanten van Molecule vanuit de Pareelstraat soms amper de drukke N36 op raken. Er waren bovendien al tal van ongevallen, omdat de zichtbaarheid er niet optimaal is.





"Van het moment dat de lichten er staan en ze actief zijn, krijgt de verkeersstroom op de N36 groen licht. Die groene golf wordt enkel afgebroken als er voertuigen op de inmeldlussen staan in de Klijtberg of de Pareelstraat of op de lussen van de linksafstrook op de N36", zegt schepen van Mobiliteit Rik Colman (CD&V). "Ook fietsers krijgen groen licht op de N36. Behalve als er voertuigen op de inmeldlus van de rechtsafstrook op de N36 staan of op de inmeldlussen in de Klijtberg of de Pareelstraat. Om de aanleg van de rechtsafstrook op de N36, naar Molecule toe, mogelijk te maken wordt een bestaande baangracht over een afstand van zeventig meter ingebuisd", aldus Colman.





Infovergadering

De werken worden uitgevoerd door het agentschap wegen en verkeer (AWV) West-Vlaanderen. Naar de timing en de kostprijs is het momenteel gissen. Een vraag aan AWV gericht, blijft voorlopig onbeantwoord. Er is binnenkort wel een infovergadering over de kwestie, op donderdag 22 november om 19.30 uur in CC De Stringe op het Ommersheimplein. (LPS)