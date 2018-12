Eindelijk! Bouw nieuw zwembad start Peter Lanssens

07 december 2018

11u20 0

De bouw van het nieuwe gemeenschappelijke zwembad voor Anzegem en Deerlijk start, nu er grondwerken beginnen op het met werfhekken afgezette terrein aan het Ommersheimplein in Vichte. Bouwheer is de Gentse watermaatschappij Farys. Het wordt een bad van 25 op 10 meter, met vijf trainingsbanen van 2 meter breed, tot vier officiële banen van 2,5 meter omvormbaar. De diepte van het bad gaat van 1,15 tot 3 meter, op vraag ook van duikclubs Haaifive uit Deerlijk en Stingrays uit Vichte. Het bad krijgt verder een ploeterbadje, 22 kleedhokjes, 9 familiehokjes, 8 groepskleedkamers, bergkastjes, sanitair en een cafetaria. School- en clubzwemmen primeren. De bouw kost Farys 6.013.953 euro, waarvan 1.137.500 euro subsidies van Sport Vlaanderen. De gemeenten Anzegem en Deerlijk betalen 30 jaar lang elk de helft van een jaarlijkse nog te bepalen beheerkost. Farys mikt op 100.000 bezoekers per jaar. De opening is in februari 2020 voorzien.