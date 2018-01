Eigenares Stenen Molen overleden 02u26 0

Madeleine Demeulemeester (89), de laatste bewoonster en eigenares van de Stenen Molen op de Heirbaan in Ingooigem, is afgelopen woensdag onverwacht thuis overleden. Ze was een volksfiguur in de Yvegemse Engelhoek.





De Stenen Molen, ook wel eens Jonggezellenmolen genoemd, werd in 1848 gebouwd. In 1925 werden de wieken en molenkap weggenomen. De West-Vlaamse Radio Omroep, later uiteindelijk Radio 2 West-Vlaanderen, had op het einde van de jaren '20 tot aan de Tweede Wereldoorlog haar antenne op de romp van de Stenen Molen.





De uitvaartdienst van Madeleine Demeulemeester vindt nu donderdag om 10.30 uur plaats in de parochiekerk Sint-Antonius Abt in Ingooigem.





Madeleine krijgt een laatste rustplaats bij haar broer Maurice, die in 2015 overleed, in het urnengraf op de begraafplaats. (LPS)