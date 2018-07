Eeuwelinge overleden 25 juli 2018

Eeuwelinge Georgine Van Nieuwerburgh, die vorige maand nog haar 100ste verjaardag vierde in woonzorgcentrum Ter Berk in Anzegem, is overleden.





Ze bracht haar leven door als zuster Marie Victor. De afscheidsplechtigheid vindt plaats op woensdag 25 juli om 10.30 uur in de kloosterkapel langs de Kerkstraat in Anzegem.





(JME)