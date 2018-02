Drie jaar cel voor verkrachting buurmeisje (9) 28 februari 2018

Een 19-jarige jongeman uit Anzegem is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar voor de verkrachting van zijn 9-jarig buurmeisje. De jongeman zat al sinds september in voorhechtenis. De rechter beperkte de effectieve celstraf tot die periode van vijf maanden. Hij ontzette C.D. wel nog voor tien jaar uit zijn burgerrechten. Het was de moeder van het meisje die klacht indiende toen ze van haar dochtertje hoorde wat er zich had afgespeeld. (LSI)