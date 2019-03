Dorpsraad schenkt 735 euro aan Nachtlichtjes, voor strijd tegen kanker Peter Lanssens

27 maart 2019

De bestuursleden van de Vichtse Dorpsraad hebben een cheque van 735 euro aan een delegatie van vzw De Nachtlichtjes overhandigd. Het geld komt van de opbrengst van een nieuwjaarsreceptie op 11 januari. De Nachtlichtjes omvatten vrienden van Ine Luyckx (31), die op 3 juni 2013 overleed aan borstkanker en muzikante was in muziekvereniging Sint-Cecilia in Vichte en later ook in het harmonieorkest in Beveren-Leie. Vzw De Nachtlichtjes steunt wetenschappelijk onderzoek tegen kanker, via Kom op tegen Kanker.