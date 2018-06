Dochter eert papa en wijlen burgemeester PAULINE VAN MARCKE (18) MAAKT INTREDE IN POLITIEK PETER LANSSENS

30 juni 2018

02u38 0 Anzegem Pauline (18), dochter van wijlen burgemeester Claude Van Marcke, maakt haar intrede in de politiek. Ze krijgt een plaats in de top vijf van de lijst van Samen Eén. Om zich te bewijzen en haar vader te eren.

Claude Van Marcke (48) stierf op 20 september 2017, aan de gevolgen van complicaties na een hartingreep. Pauline, dochter van de minzame burgervader, komt nu vroeger dan verwacht op met de gemeenteraadsverkiezingen, als een van de jongste kandidaten in ons land. De universiteitsstudente Politieke Wetenschappen krijgt bij Samen Eén een topplaats.





Doel bereiken

Dat is de partij die in 2006 mee door haar papa in het leven geroepen werd. "Ik ben blij dat de knoop doorgehakt is, ze doet het uit respect voor Claude en om hem te eren", zegt huidig burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén). "Ze is gebeten door de politieke microbe. Ze is ambitieus en praatte er vroeger vaak met haar vader over, want ze volgt de politiek al enkele jaren. Claude zou het zo gewild hebben, hij zou zo fier geweest zijn. Pauline wordt door iedereen bij Samen Eén gesteund. Ze komt naar onze vergaderingen, toont veel belangstelling en weet perfect wat ze wil. Haar speerpunten? De jeugd natuurlijk, en verder ook natuur. Ze heeft hetzelfde karakter als haar vader. Zo is ze vast van plan haar doel te bereiken: in de gemeenteraad verkozen worden", aldus Devogelaere. Pauline voegt er zelf nog aan toe dat ze ook streeft naar een duurzame en harmonieuze samenleving, door te bouwen op de krachten van mensen.





Sterke persoonlijkheid

Claude Van Marcke haalde 872 stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Verwacht werd dat hij op 14 oktober een veelvoud van dat aantal stemmen ging halen. Het ligt dus zeker binnen de mogelijkheden dat ook zijn dochter Pauline het goed zal doen. "Pauline heeft een open blik en realistische kijk", vertelt haar mama Caroline. "Ze heeft net zoals haar papa een sterke persoonlijkheid en zal zeker groeien in dit verhaal. Ze is tot niets gedwongen, ze wil zich bewijzen. Het is een doordachte en bewuste beslissing, want ze ging zich anders binnen een paar jaar toch sowieso politiek engageren. Ze doet niet voor de lol mee. Pauline is gedreven, heeft een grote sociaal-maatschappelijke interesse en wil iets betekenen. Ik vind het straf dat ze op zo'n jonge leeftijd de stap zet. Want het is heel emotioneel allemaal, er komt veel op haar af", aldus haar mama.





Pauline Van Marcke zelf wacht nog even om haar visie op de zaken toe te lichten. Ze heeft net haar examens achter de rug en wil nu haar campagne in alle rust voorbereiden. Pauline krijgt van de hele familie steun, en zeker van haar broer Charles (10).