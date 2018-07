Diaken zegent zomerbar in Tiegembos in 17 juli 2018

02u30 0 Anzegem Diaken Jean-Yves Verhaeghe zegende zaterdagnamiddag een zomerbar in Tiegembos in, door er een beeldje van patroonheilige Sint-Arnoldus te wijden.

De zomerbar wordt uitgebaat door Anneleen Deseyn (27), die de voorbije jaren bekend raakte met haar zelfgebakken taarten tegen verzuring. De zomerbar ademt nostalgie, ruim 20 jaar nadat het laatste pintje in toenmalig café 't Bosdal werd opgediend. Zo zijn er foto's uit de Tiegemse geschiedenis en postkaarten uit de negentiende en twintigste eeuw te bewonderen, terwijl ook de rode kunststoffen formicatafeltjes van weleer in het oog springen. Je kan er net zoals vroeger weer een postkaartje uit Tiegembos versturen, om de folklore van toen terug te brengen. Er daagden zaterdag veel mensen op voor de officiële start van de zomerbar. Zelfs de vorige uitbaatster van 't Bosdal kwam een kijkje nemen. Zomerbar Tiegembos zet Anzegemse streekproducten en eenvoudige hapjes op de kaart. Je kan er verder een lokaal biertje en andere drankjes nuttigen. De uitbating wordt met leuke activiteiten in het bos gecombineerd zoals pilates, een bootcamp, kindernamiddagen op woensdag en een buffet met aperohapjes op zondagvoormiddag. Gezinnen zullen zich er thuis voelen. Zo kan je in Tiegembos met je voeten in een van de zwembadjes zitten of met een waterballon spelen. De zomerbar is tot 16 september telkens open op woensdag en vrijdag van 14 tot 20 uur en op zaterdag en zondag van 9 tot 20 uur. Meer info over de zomerbar staat op de Facebookpagina Tiegembos.





(LPS)