Daar is het paarse sprookjesbos weer, dankzij bloeiende hyacinten Peter Lanssens

16 april 2019

13u03 18 Anzegem De boshyacinten bloeien weer in Tiegembos. Het is een jaarlijks terugkerend natuurfenomeen. Het paarse bloementapijt in het bos is prachtig om te zien.

Liefhebbers hoeven nu niet overhaast naar Tiegembos te snellen, want de bloemenpracht is zeker nog tot eind april te bewonderen. Wie een kijkje gaat nemen, respecteert altijd de regels. Blijf op de paden en pluk geen bloemen, zodat het bloementapijt geen schade oploopt. Je mag ook niet fietsen in het bos, terwijl je honden aan de leiband moet houden. Nog een tip: er is op zondag 28 april een wandeling van Natuurpunt door Tiegembos, met centraal de boshyacinten. De tocht start om 14.30 uur op de parking van het Vital Moreelsplein in Tiegem.