Chirojongens fietsen naar kampplaats met strandkarren 24 juli 2018

De Aspi-chirojongens van Ingooigem hebben de 190 kilometer naar hun kampplaats in het Limburgse Opoeteren afgelegd met twee strandkarren. Even zag het ernaar uit dat ze hun eindbestemming niet zouden halen, maar dankzij een behulpzame garagist uit Antwerpen hebben ze hun uitdaging toch tot een goed einde kunnen brengen. In het Antwerpse Hulshout, na ruim 120 kilometer trappen in de verzengende hitte, liep er letterlijk een wiel af van een strandkar. De 6 chirojongens en hun 3 leiders klopten aan bij Garagist Martin Terrijn, die een Citroën-garage runt. Hij laste de twee strandkarren aan elkaar zodat het ontbrekende voorwiel niet gemist zou worden. Deze week komen de Speelclub, Sloebers, Rakkers, Toppers en Kerels van de chiro hen vervoegen. (JME)