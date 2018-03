Celstraffen gevorderd voor oplichters in horeca- en vastgoedsector 10 maart 2018

02u36 0 Anzegem Drie mannen en drie vrouwen hebben zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde moeten verantwoorden voor oplichting en lidmaatschap aan een vereniging van misdadigers. Ze maakten vooral in de horeca- en vastgoedsector slachtoffers.

De beklaagden werden ervan beschuldigd verschillende mensen in Oudenaarde, Tiegem en Menen te hebben opgelicht en afgeperst, onder andere bij de verkoop van hun huis.





"Ze stelden steevast zelf de contracten op en gingen daarmee naar de verkopers. Alles moest snel gaan, maar de contracten zaten wel vol angels om de verkopers te misleiden en geld afhandig te maken", schetste de procureur. De advocaat van P.V. (60) uit Ronse was het daar niet mee eens.





"Niet verboden"

"Het is niet verboden om gewiekst en slim te zijn, om te kopen aan weinig geld en door te verkopen voor veel geld. Je moet je informeren zodat je weet dat je geen kat in een zak koopt", pleitte hij. Naast de vastgoedsector spitsten de beklaagden zich ook toe op de horeca. Zo namen ze enkele handelszaken over, opnieuw aan de hand van schimmige contracten. De leveranciers, het personeel en de schulden van die zaken werden niet betaald.





Beroepsverbod

Het openbaar ministerie beschouwde de beklaagden als een vereniging van misdadigers, met P.V. als brein van de vereniging. Hij is een bekende voor het gerecht en riskeert nu vier jaar cel, een boete van duizend euro en een beroepsverbod van tien jaar. De andere beklaagden riskeren celstraffen tussen zes maanden en drie jaar, geldboetes van vijfhonderd tot duizend euro en een beroepsverbod tussen de drie en tien jaar. Hoe de rechter oordeelt, weten we op 13 april. (LDO)