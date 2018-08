CD&V en Eendracht samen naar kiezer 29 augustus 2018

In de overtuiging samen meer te kunnen bereiken en om aansluiting bij middenstand en landbouw te vinden, bundelen meerderheidspartij CD&V en oppositiepartij Eendracht de krachten in de lijst CD&V-Eendracht. Wat meteen ook perspectieven biedt om de macht te grijpen in Anzegem, want Eendracht werd in 2012 met 11 van de 23 zetels maar erg nipt naar de oppositie verwezen. Lijsttrekker is uittredend gemeenteraadslid en gewezen OCMW-raadslid Amandine Delezie-Eeckhaut (33). Ze runt met haar man een landbouw- en loonwerkbedrijf in Tiegem. "Bij ons geen personencultus van 'ik' wil burgemeester worden", klinkt het. "Onze dynamische groep zal het beste van zichzelf geven voor elk dorp en voor iedere inwoner, ongeacht welke politieke overtuiging hij of zij heeft." De top drie wordt aangevuld met schepen Rik Colman op twee en OCMW-voorzitter Jolanta Steverlynck-Kokoszko op drie. Gemeenteraadsvoorzitter Stephan Titeca duwt de lijst. Info op de nieuwe site www.Anzegem2018.be. (LPS)





