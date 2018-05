Buffer tegen wateroverlast in industriezone 04 mei 2018

02u41 0 Anzegem De provincie laat in oktober in Anzegem de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied aanvatten.

De waterbuffer van 30.000 kubieke meter is een noodzaak om bij hevige regen de kans op overstromingen in de nabijgelegen industriezone Vijverdam in Waregem drastisch te verkleinen.





De werken van 1.466.715 euro, die deel uitmaken van een meerjarenprogramma na de watersnood in de regio in 2012, worden door de provincie gefinancierd onder impuls van gedeputeerde voor waterbeleid Bart Naeyaert (CD&V). De omvangrijke waterbuffer komt op de Maalbeek, ter hoogte van de Walskerke- en Kleine Leiestraat in Anzegem. Er komt aanpalend ook een waterspaarbekken van 11.500 kubieke meter. Dat water kan in lange periodes van droogte dienen voor land- en tuinbouwers, zodat ze niet in de problemen raken. Er komt verder een tappunt, waar landbouwers sproeimachines mee kunnen spoelen. Een biologische zuiveringsinstallatie verwerkt het reinigingswater. Eveneens nieuw is het in ere herstellen van de vroegere stuwvijver voor de beschermde watermolen Goed Te Walskerke. Het is in onze provincie de enige watermolen die nog werkt. Er wordt daar nu bovendien een vlonderpad of smalle houten brug voor wandelaars aangelegd. Het project omvat nog meer met de komst van een broedheuvel, een natuurlijke poel, een vispaaiplaats en een boomgaard om de lokale fauna en flora te bevorderen. Er wordt tot slot ook een graasweide ingericht voor schapen, terwijl fietsers er een rustpunt krijgen. (LPS)