Brand in silo met houtafval bij ramen- en deurenbedrijf AHK

24 januari 2019

12u47 0

Bij de firma Pouleyn langs de Nijverheidslaan in Vichte, ontstond donderdagvoormiddag plots brand in één van de silo’s. Daardoor ontstond een ferme rookontwikkeling dat via een koker naar buiten kwam. “De silo zit vol houtafval en we proberen het te blussen door bovenaan schuim te spuiten”, zegt Olivier Dorme van de hulpverleningszone Fluvia. “Omdat de brand zich wellicht ergens binnenin het houtafval situeert, zullen we de silo ook moeten leegmaken. Een heel karwei.” De zaakvoerder benadrukte dat de brand geen gevolgen heeft voor hun werking, en dat iedereen rustig kan blijven werken. Niemand raakte gewond. Pouleyn maakt poorten, ramen en deuren op maat in zowel hout en aluminium.