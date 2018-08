Botsing op vluchtheuvel 09 augustus 2018

In de Rijkswegi n Torhout belandde de 54-jarige A.S. uit Anzegem gisterenochtend rond 10 uur met zijn wagen op de vluchtheuvel. Het ongeval gebeurde wellicht toen A.S. al rijdend plots onwel werd. De man werd voor verzorging naar het Sint-Rembertziekenhuis gebracht. Zijn wagen was dermate beschadigd dat die getakeld moest worden.





(JHM)