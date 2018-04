Boshyacint deze week in volle bloei in Sint-Arnolduspark 16 april 2018

02u31 0 Anzegem Midden april is de periode dat de boshyacint weelderig bloeit. Het Hallerbos is gekend voor zijn boshyacinten, maar Anzegem heeft ook een blauw bostapijt.

In het Sint-Arnolduspark, een park gelegen aan de Hollendries, ten noordwesten van de Anzegemse dorpskern, komen de eerste wilde hyacinten of boshyacinten langzaam maar zeker al tevoorschijn, wellicht zal deze week ook de rest van de prachtige bloemen beginnen bloeien. Het gemeentebestuur vraagt dan ook met klem dat de bezoekers op de paden blijven, geen boshyacinten plukken en zeker niet over het bloementapijt lopen. "Als een boshyacint vertrappeld wordt, verdwijnt ze immers voorgoed", zegt schepen Rik Colman. "Ook de zaadjes die ernaast liggen, komen niet tot bloei in vertrappelde grond." De schepen hoopt dan ook dat de bezoekers van het Sint-Arnolduspark zich de komende dagen aan de regels zullen houden. (JME)