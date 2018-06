Boomkwekerij houdt open deur PHILIPPE MOERMAN

Damien Devos houdt dit weekend open deur in zijn kwekerij van speciale struiken en bomen. Mensen met groene vingers zijn zowel zaterdag 2 als zondag 3 juni welkom, telkens van 10 tot 17 uur, in de Steenbruggestraat 5 in Anzegem. Er worden allerlei nieuwigheden voorgesteld inzake bomen, coniferen en bloeiende struiken. Er zijn rondleidingen op zaterdag om 14.30 uur en zondag om 10.30 en 14.30 uur. Meer info op www.damiendevos.be en 0475/31.03.62.