Boete en rijverbod na zware botsing onder invloed met niet-gekeurd voertuig: “wou net mijn gordel aandoen” LSI

12 maart 2019

16u35

Bron: LSI 0

Een 35-jarige automobilist moet van de politierechter een boete van 1.280 euro betalen en 15 dagen zijn auto langs de kant laten staan. Op 12 januari 2018 verloor Olivier V. in de Berglaan in Anzegem na een inhaalmanoeuvre in een bocht de controle over zijn stuur. Zijn voertuig botste tegen de vangrail. De klap was zo hevig dat de motor en een wiel van de wagen losgerukt werden en op de brug over de spoorweg tussen de Berglaan en de Tiegemberg langs de berm naar beneden vlogen. De wagen bleek niet gekeurd en V. had 1,4 promille alcohol in het bloed. Bovendien droeg hij zijn gordel niet. “Hij verloor de controle over het stuur omdat hij net zijn gordel wou aandoen”, probeerde zijn advocaat nog. “Hij had vooral geluk dat hij die crash heeft overleefd”, vond de politierechter.