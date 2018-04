Boerderijtje wordt vakantiewoning 27 april 2018

02u52 0 Anzegem Na de opening van het dorpscafé In D'Halve Maan krijgt de gemeente van Stijn Streuvels er een vakantiewoning bij voor 25 personen. De woning wordt genoemd naar de beroemde schrijver, Land van Streuvels.

Peter Vanwynsberghe en Nancy Buseyne hebben de oude boerderij gesloopt en heropgebouwd. "Het was eigenlijk een kortwoonst uit 1901 van een knecht die bij een boer ging werken en thuis op zijn eentje wat boerde. Mijn ouders kochten het tien jaar geleden", vertelt Peter. "Zelf gaan wij al vijftien jaar op weekend met vrienden. We hebben graag wat luxe, maar het aanbod in West- en Oost-Vlaanderen is niet zo groot. Zo kwam ik op het idee om zelf een vakantiewoning te bouwen."





Vijf kamers

De woning telt vijf kamers met in elke kamer een badkamer, een grote leefruimte met salon en keuken en in de kelder een ruime ontspanningsruimte. "Het bijgebouw hebben we gerenoveerd en telt een toog en een ingebouwde barbecue en een aparte overdekte, afgesloten fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen", vult Nancy aan. De vakantiewoning ligt net uit het centrum op een knooppunt van wandel- en fietswegen tussen het Tiegembos, de Vlaamse Ardennen en de Gavers. "Twee jaar lang hebben we gewerkt aan onze vakantiewoning. We kozen voor heel wat energiezuinige maatregelen zoals vloerverwarming, zonnepannelen, zonneboiler en ledverlichting." Meer info via www.landvanstreuvels.be.





(XCR)