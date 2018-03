Boerderijentocht viert zilveren jubileum 23 maart 2018

De Ename-boerderijentocht was aan zijn 25ste editie toe. Gewezen leraars Dominique Degroote en Eric Speleers zijn de bezielers van het initiatief met start en aankomst in de Centrumschool.





Op het evenement kon je kiezen tussen een mountainbiketocht en een wandeling met streeklekkers op boerderijen. Er was ook een bednetloop waarbij er rondjes van 1 kilometer gelopen worden. De opbrengst ging naar Bednet. Dat is een vzw die gratis onderwijs op afstand aanbiedt, via het internet. De opbrengst van de boerderijentocht ging naar de werking van de Centrumschool en De Verrekijker.











(LPS)