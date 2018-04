Blauw bloementapijt in Tiegembos 20 april 2018

02u42 0

De boshyacinten in het Tiegembos in Anzegem staan in volle bloei. Terwijl het blauwe bloementapijt in het Hallerbos in Halle hele horden toeristen lokt, kan je je in Anzegem nog in alle rust vergapen aan het natuurspektakel. Geen toeval, want Anzegem maakt er niet echt reclame mee, met die natuurpracht. "Het is heel belangrijk dat bezoekers op de paden blijven", zegt schepen Rik Colman. "Als je de bloemen plat trapt, is de kans groot dat je ze vernielt en ze het jaar erop niet meer terugkeren. Er zijn echter altijd mensen die menen dat de beste foto enkel genomen kan worden, als ze tussen de bloemen staan. Willen we deze plek tot een toeristische trekpleister maken, dan zouden er dus elke dag boswachters aanwezig moeten zijn om alles in goeie banen te leiden. We kiezen er bewust voor om mensen hier in alle rust en onbezorgd van het Tiegembos te laten genieten."





De gemeente heeft plannen om op de parking van het bos elektriciteit en water te voorzien, zodat mensen er kunnen overnachten met campers. Er zouden 5 plaatsen zijn.





(JME)