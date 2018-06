BK Tijdrijden: hou rekening met verkeershinder 20 juni 2018

Anzegem Cycling zet 75 seingevers en 40 medewerkers in voor het BK Tijdrijden op donderdag 21 juni. Er wordt verkeershinder verwacht. Wie ingesloten zit, zet zijn wagen voor 11 uur buiten het parcours. Het gaat over de Wijnsberg-, Delfien Van Haute-, Priester Daens- en Blommestraat, Oude Elst- en Elstweg, Huttegem, R. Declercqstraat, Morgenzon, Engeldreef, Winter- en Sterhoek, Landergemweg, Scheihoekstraat en Oude Hulstweg. Voor bedrijven rond Huttegem zijn er maatregelen. Werknemers die met de wagen komen, staan op de parking van Koopcenter Molecule en carpoolen naar de parking Devogelaere aan de Klijtstraat. Je moet daar wel een plaats reserveren: info@anzegem.be of tel. 056/69.44.31. Truckers moeten naar de parking Douterloigne in de Razenheedstraat. Start en aankomst van het BK zijn in de Oudenaardestraat nabij de Waregemstraat en nabij de Grasstraat. De eliterenners zonder contract starten om 12.30 uur. Ze rijden twee rondes van 14,4 kilometer. De eliterenners met contract starten om 15 uur. Zij leggen drie rondes af. In volgende straten in Anzegem en Waregem is er vanaf 8 uur een parkeerverbod en vanaf 11 uur een verbod op verkeer: Oudenaardestraat, parking nieuwe kerk, Waregemstraat, Vichtseweg, Priester Daensstraat, Elsdreef, Ingooigem-, Brandgat-, Pastoor Verriest- en Razenheedstraat, Vichtsesteenweg, Stientjes-, Bloei-, Lange Winter-, Landergem-, Guido Gezelle- en Sint-Antoniusstraat, Hulstweg, Materzeelstraat en Heirbaan. Info: www.anzegem.be. (LPS)





