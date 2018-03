Bezwaren tegen omstreden verkaveling 14 maart 2018

02u39 0 Anzegem Een verkaveling met zeventien woningen en twee flatgebouwen krijgt tegenwind. Buurtbewoners vrezen voor inkijk in hun tuinen en woningen.

De verkaveling van ondernemer Marc Avet - uitgewerkt door Wielfaert Architecten uit Waregem - is tussen de Brouwerijdreef, Oostdorp (N36) en Bassegembosstraat gepland. "Het exacte aantal wordt nog nagegaan, maar er kwamen individuele en collectieve bezwaren binnen", zeggen schepen van Ruimtelijke Ordening Jeremie Vaneeckhout (Groen) en schepen van Mobiliteit Rik Colman (CD&V). "Er is duidelijk een grote bezorgdheid in de buurt. Het merendeel van de bezwaren gaat over mogelijke inkijk in omliggende private tuinen en woningen, verkeersdruk en eventuele wateroverlast."





Kroonlijsthoogte gelijk

Ook het behoud van open ruimte speelt een rol. N-VA stelt zich vragen bij het aansnijden van woonuitbreidingsgebied. Volgens het architectenbureau en de ontwikkelaar blijft de verkaveling binnen een al aangesneden zone. Het project omvat ook veel groen, een openbaar speelplein, waterpartijen, een petanqueveld en wandel- en fietspaden. En de kroonlijsthoogte van de flatgebouwen is identiek aan die van de woningen. De verkaveling werd ruim twee jaar geleden voor het eerst besproken met de gemeente Anzegem. Volgens betrokkenen werd met alle opmerkingen rekening gehouden. Het gemeentebestuur van Anzegem bespreekt de verkavelingsaanvraag op het schepencollege van 28 maart.





(LPS)