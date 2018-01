Beste van twee werelden: gin met vleugje bier SOMMELIER SOFIE VANRAFELGHEM LANCEERT HOPPINESS JOYCE MESDAG

29 januari 2018

02u32 0 Anzegem U houdt van gin, maar drinkt ook al eens graag een biertje? Dan hoeft u voortaan niet meer te kiezen. Biersommelier Sofie Vanrafelghem lanceert Hoppiness: een gin op basis van het Eva-bier. Wel snel zijn: er zijn slechts 1.200 flessen bij Bierhalle Deconinck in Vichte.

Het verhaal achter de Hoppiness van Sofie Vanrafelghem, die in de weekendkrant onze lezers steevast onderdompelt in de wondere wereld van het bier, start al in 2011. "Als sommelier en liefhebber vond ik dat de bierwereld nog té veel een mannenwereld was", legt Sofie uit. "Van vrouwen werd gezegd dat ze enkel maar fruitige, zoete soorten dronken, en ik wilde dat vooroordeel wegwerken. Iederéén lust bier, het is gewoon een kwestie van uit de vele soorten de juiste te kiezen."





Sofie organiseerde brouwdagen waarbij ze dames mee op sleeptouw nam door brouwerijen en hen ook de kans gaf om zelf een bier te creëren. Het resultaat daarvan: de Eva. In 2011 werd het frisfruitig en mooi gehopt bier van 6,2% voor het eerst gebrouwen. "Wat mij betreft zit mijn Eva-missie erop", zegt Sofie. "Ik heb heel veel vrouwen in de brouwwereld geïntroduceerd, en het was tijd voor een 'afsluiter'." Ambitie om gerstenat te verkopen, heeft Sofie niet meteen. "Dus ik begon te denken wat ik met dat Eva-bier kon doen", legt ze uit. "Met een gin op basis van Eva zou ik misschien nog wat meer mensen kunnen overtuigen zich ook eens aan een biertje te wagen."





Jeneverbes

Samen met een aantal vrienden goot Sofie 5.400 flesjes Eva, goed voor 1.800 liter, met de hand uit. Daarna werd het bier twee keer gedistilleerd om de alcohol eruit te winnen. "Dat gebeurde telkens op een lage temperatuur om de kenmerkende fruitigheid zo goed mogelijk te behouden in de smaak." Sofie koos ervoor om met een gin met jeneverbesaroma van ongeveer 60% te werken als basisproduct. "Om de link met het oorspronkelijke bier nog sterker te maken, werd een extra distillaat gemaakt op basis van pellets van de Amerikaanse hopsoort Cascade. De beide distillaten heb ik daarna aan de basisgin toegevoegd. Tot slot werd ook het aroma van twee andere citrushoppen gebruikt om de nodige frisheid in de smaak te brengen."





Bijbrouwen?

Van het resultaat, de Hoppiness, werden maar 1. 200 flessen gedistilleerd. "Dus je moet er wel snel bij zijn als je een fles wil bemachtigen", zegt Sofie. "Als het een razend succes is, kunnen we eventueel opnieuw Eva-bier brouwen, maar daar denken we nu nog niet meteen aan." De creatie is voorlopig alleen maar verkrijgbaar bij Bierhalle Deconinck in Vichte. Die locatie is niet toevallig gekozen. Melissa Dhooge van Bierhalle Deconinck was een van de Eva-dames. Ze hielp de brouwdagen steeds mee in goede banen leiden. "Ik ben heel enthousiast over deze gin", zegt Melissa. "Wij zijn ook het perfecte voorbeeld van hoe uit bier vriendschap kan ontstaan."





Een fles Hoppiness kost 40 euro.