Beritos exposeert op 13de Koester Kunst 16 juni 2018

Kunstenaar Gilbert 'Beritos' Vangampelaere organiseert dit en volgend weekend de tentoonstelling Koester Kunst in de oude kerk van Vichte in de Kerkdreef. Op de expo is er een mix van schilderkunst, keramiek, beelden en teksten te zien. Gilbert staat er met enkele werken, net als collega's Ronny Vanmaele, Paul Cannie, Sonja Bulteel, Dirk Bossouw en Marc Desmet. De deuren zijn telkens van 14 uur tot 18 uur open. Dranken en verkochte werken gaan integraal naar het project Koester van het Kinderkankerfonds.





(VDI)