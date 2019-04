Bepaal mee het beleid van Anzegem Peter Lanssens

10 april 2019

15u17 0 Anzegem Het gemeentebestuur reikt de hand naar de inwoners om hun mening te horen over tal van thema’s, als voorbereiding naar de opmaak van een meerjarenplan toe. Alle inwoners kunnen een enquête invullen en voor de ‘Grote Brainstorm’ inschrijven op www.anzegem.be/brainstorm.

“Omdat we de betrokkenheid van onze burgers verder willen laten reiken dan eenmaal stemmen om de zes jaar, willen we graan hun mening meteen al horen”, zegt schepen van Inspraak Christophe Vandererven (Samen Eén). “Burgers worden steeds mondiger, snakken naar meer transparantie en willen hun stem kwijt over het beleid. De dialoog tussen burgers en politici is cruciaal. De resultaten van de enquête en de brainstorm worden in een inspiratienota voor het nieuwe bestuur gebundeld”, aldus Vandererven. De enquête belicht thema’s zoals mobiliteit en verkeersveiligheid, wonen en omgeving, vrije tijd, sociaal beleid en dienstverlening. De gemeente wil ook weten welke beleidsdomeinen er prioritair zijn met onder meer de keuze tussen leefbare en veilige schoolomgevingen, armoedebestrijding, aandacht voor open ruimte en natuur en ondersteuning van lokale ondernemers. De ‘Grote Brainstorm’ is op dinsdag 30 april om 19.30 uur in zaal De Linde in Ingooigem. Je moet je vooraf inschrijven en tussen maximum twee thematafels kiezen. De thematafels belichten vrije tijd, welzijn, mobiliteit, dienstverlening, wonen en werken, milieu, natuur, klimaat en dierenwelzijn en invulling van kerken.